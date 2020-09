Alessia Marcuzzi e la rivelazione choc sulla storia con De Martino

Alessia Marcuzzi rivela una verità inaspettata sulla questione che la lega a De Martino, la colpa sarebbe del marito

La causa della notizia che ha tenuto tutta l’estate in ballo De Martino Belen e la Marcuzzi sarebbe colpa del marito di Alessia. La Marcuzzi è stata ospite di recente a Verissimo, il programma dedicato alle interviste di Silvia Toffanin. Durante il dialogo la conduttrice ha ammesso di aver sofferto per tutte le cose che si sono dette durante l’estate, sulla sua presunta relazione con Stefano De Martino. Inoltre la Marcuzzi spiega che tutto è iniziato quando ha condiviso la foto del famoso fiore sul suo profilo Instagram.

Alessia racconta che lei lo aveva condiviso per ricordare la collega Nadia Toffa scomparsa. Dal momento che però un mese prima circa, De Martino aveva condiviso lo stesso identico fiore, i fan sono impazziti e hanno creduto ci fosse un significato d’amore fra i due conduttori. Alessia si dice dispiaciuta per l’accaduto perché ha una famiglia che ama molto e un marito anche. Comprende che sia il peso da pagare per essere un personaggio famoso ma quando è troppo, è troppo.

Il marito ha giocato un ruolo importante in questa vicenda, alimentando i gossip

Involontariamente il marito della Marcuzzi ha dato modo al gossip di alimentarsi ancora di più, perché in quel periodo è andato a trovare la nonna ed era sparito dai social. Questo chiaramente ha reso le voci insistenti e pesanti. Il problema spiega la Marcuzzi, è che sui social girano cattiverie ma poi queste sono appoggiate dai giornali che ne ricavano storie.

Questa vicenda insomma è stata frutto di un insieme di incomprensioni e coincidenze che hanno creato il caso dove non c’era assolutamente. Belen stessa aveva dichiarato che tra lei e la Marcuzzi c’era una bella amicizia e che le voci in giro non erano vere. La rottura di Belen e De Martino ha causato così tanto rumore da coinvolgere come un urgano tutti quelli che stavano intorno.

