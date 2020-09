Annalisa, il ritorno del total black trasparente: incantevole – FOTO

Nuovi annunci per Annalisa, la cui carriera sta spiccando il volo. Nel frattempo la cantante incanta con una serie di scatti sulla spiaggia.

Usciti dal programma di Maria De Filippi sono due le sorti che attendono i concorrenti: tornare alla propria vita di tutti i giorni o spiccare il volo verso il successo. Ben pochi riescono davvero a rientrare nella seconda categoria, ma Annalisa è sicuramente una di queste. Dopo Amici, la carriera della cantante è stata tutta in salita. Gli album e poi i live, fino alle numerose partecipazioni a Sanremo, sia come protagonista che come ospite: insomma, gli ultimi dieci anni per Annalisa sono stati anni di fuoco. Recentemente la cantante ha annunciato l’uscita di un nuovo album, il settimo, contenente singoli inediti con i quali intende mettersi “a nudo”. Contestualmente ha condiviso anche le foto di un set fotografico sulla spiaggia in cui appare bellissima ed eterea, con un look total black che ha fatto impazzire i suoi fan. Clicca su “successivo” per vedere di cosa si tratta!

Annalisa, “con il vento tra i capelli”