Panico e paura nel napoletano. Assalto a un portavalori davanti ad una banca: la tentata rapina in pieno giorno.

Napoli, un gruppo di malviventi ha assaltato un portavalori davanti ad una banca a Giugliano. Il fatto è accaduto in pieno giorno e c’è stata anche una sparatoria tra la gente. Gli uomini con il volto coperto hanno atteso l’arrivo di un furgone blindato che doveva consegnare i valori alla banca. Le guardie giurate hanno notato la loro presenza e sono subito risalite a bordo sospendendo di fatto la consegna. I rapinatori, stando alle ricostruzioni, hanno fatto esplodere ben quattro colpi: due dei quali hanno forato la fiancata del furgone. Fortunatamente non si registrano feriti: le persone in strada hanno cercato rifugio nei negozi.

Assalto a portavalori: paura tra la gente