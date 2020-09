Benedetta Rossi e i suoi guadagni, tutte le cifre svelate

Benedetta Rossi la food blogger più famosa e amata del momento, ma il suo guadagno lo conoscete?

La food blogger Benedetta Rossi è sempre più amata ed apprezzata sui social, su Instagram ha 3,3milioni di follower. La Rossi condivide sempre ricette fantastiche che vanno bene per tutti. E mostra la preparazione di ogni piatto con estrema precisione e chiarezza. Verrebbe voglia di cucinare anche a chi non piace guardandola. Su Facebook ha 5,9 milioni di follower, è una cifra incredibile. Proprio grazie a questo successo sui social, la blogger avrebbe un guadagno che si aggira intorno ai 200mila euro all’anno.

Quali sono le cifre reali che guadagna Benedetta Parodi?

Solo per i contenuti Instagram della food blogger, si calcolano 4000 euro e 75000 euro per i video su Youtube. Inoltre la donna possiede anche un agriturismo con il marito che sicuramente le frutterà una bella somma. Sopratutto ora che è diventata famosa faranno la fila per entrare. Benedetta è molto amata anche per il suo carisma e la sua umiltà, nonostante il successo è rimasta quella di sempre con i piedi per terra. Non è possibile sapere con certezza se le cifre che guadagna equivalgono a quelle stimate ma sicuramente si aggirano intorno a quelle. Inoltre bisogna aggiungere alle cifre calcolate, i guadagni ricavati dalle pubblicazioni dei suoi libri: In cucina con voi!, Fatto in casa di Benedetta, Fatto in casa di Benedetta 2 e La cucina di casa mia. E a breve uscirà anche il quinto libro con ancora più consigli e ricette.

La donna vive una vita molto tranquilla e a contatto con la natura e gli animali, nella sua casa immersa nel verde che si trova nelle Marche. Recentemente nelle storie Benedetta ha mostrato anche il nuovo arrivato in casa, un cane di pochi mesi che si chiama Claudio. Simpaticissimo e bellissimo, con il marito si divertono a prendersi cura del cucciolo.

