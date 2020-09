Can Yaman: vestiti aderenti e slacciati, lo scatto toglie il fiato – FOTO

Can Yaman: vestiti aderenti e slacciati, lo scatto toglie il fiato. L’attore protagonista di Daydreamer ha fatto impazzire i suoi numerosi fans con l’ultima foto postata su Instagram

Can Yaman è sicuramente l’attore più amato del 2020. Bellissimo sul suo profilo Instagram, dove viene seguito da milioni di followers. L’attore turco ha raggiunto il successo in Italia lo scorso anno, quando durante l’estate è andata in onda la serie “Bitter Sweet”. Qui Can interpretava il ruolo di Ferit. La storia comincia quando ha bisogno di una cuoca che cucini a casa sua, e arriva questa ragazza misteriosa che cucina benissimo e che riesce a prenderlo per la gola. Da quel momento in poi gli italiani sono impazziti per lui, e quando dopo poche settimane lui è arrivato in Italia per fare qualche giorno di vacanza nel nostro Paese a cui lui è molto legato, sono tutti impazziti e hanno fatto di tutto per poterlo incontrare e fare una foto con lui.

Can Yaman bello da togliere il fiato, l’ultimo scatto fa impazzzire i suoi numerosi followers

E poi quest’anno il successo strepitoso con Daydreamer. La serie ha riscosso così tanto successo, quest’estate, che hanno continuato a mandarla in onda anche dopo la fine dell’estate. Si sono tutti affezionati alla storia d’amore tra Can e Sanem, piena di tantissime dinamiche che hanno appassionato i telespettatori. Can è di una bellezza sconvolgente, ma non solo questo. Lui è un uomo dotato di una grandissima intelligenza, si è sempre contraddistinto per essere un bravo ragazzo e molto studioso. Infatti, è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti. La carriera da attore è stata inaspettata ma voluta: è arrivata tardi ma, come si suol dire, meglio tardi che mai.

Infatti, come attore, Can ha riscosso davvero tantissimo successo. Oramai è famoso in tutto il mondo.