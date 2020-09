Caos in Rai, Flavio Insinna rischia il posto: cosa sta accadendo

Sebbene Flavio Insinna stia per ripartire con l’Eredità, sembrano esserci dei problemi in Rai riguardo la sua conduzione di Affari Tuoi: quello che sta succedendo dietro le quinte

Sembra essere a rischio la nuova edizione del gioco dei pacchi di Rai 1, Affari Tuoi. Non solo potrebbe esserci un cambiamento alla conduzione ma apparentemente non ci sarebbe ancora l’accordo per la sua messa in onda. Flavio Insinna sarebbe dovuto tornare al timone del programma ma a oggi pare che la sua presenza sia parecchio incerta. Più che a un presentatore la Rai vorrebbe infatti scommettere su un comico, per intrattenere il pubblico in maniera differente. Tra i nomi che girano dietro le quinte spiccano quelli di Giorgio Panariello, Enrico Brigano, Max Tortora e Vincenzo Salemme.

Affari Tuoi, non c’è l’accordo sulle date

Un altro problema sembra essere il disaccordo tra la Rai e la società di produzione di Affari Tuoi riguardo al numero di puntate. Inizialmente si era parlato di sei puntate, dal 2 al 6 dicembre, ma la produzione sembra ne stia richiedendo di più. In onda dal 2003 il programma per quest’anno aveva già annunciato alcuni cambiamenti, come il titolo modificato in Affari Tuoi – La riscossa e la sua collocazione in prima serata per un periodo molto breve. Anche le modalità di gioco subirebbero delle modifiche, così come il montepremi. A questo si aggiungerà con molte probabilità anche il cambio conduzione.

Flavio Insinna potrà consolarsi con L’Eredità, in partenza lunedì 28 settembre. Sarà il terzo anno consecutivo che lo vedrà al timone del programma. In onda tutta settimana, il gioco tornerà a collocarsi alle ore 18:45 e anche per quest’ultimo ci saranno dei cambiamenti. Al fianco del conduttore ci saranno le Professoresse che quest’anno saranno in due: Ginevra Francesca Pisani e Sara Arfaoui.

A causa delle norme anti Covid sembra confermata l’assenza del pubblico, che dovrà accontentarsi di seguirlo da casa. Per Insinna la nuova stagione televisiva porta dell’incertezza sul fronte Affari Tuoi, ma sarà ugualmente presente per la felicità degli spettatori. Sono tutti in attesa della ripresa de L’Eredità, un programma quasi ventennale che risulta essere ancora oggi uno dei più amati sulle reti Rai.

