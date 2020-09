Carolina Casiraghi, il selfie piccante davanti allo specchio, bellissima – FOTO

Carolina Casiraghi torna a condividere le foto con i fan davanti allo specchio. Sensuale e piccante al massimo, il web è in tilt

Carolina Casiraghi torna a far battere il cuore al web con una carrellata di foto davvero provocanti e sensuali. In questi giorni la donna ha salutato l’estate, che lei stessa ha definito “diversa”, ed è pronta per una nuova stagione all’insegna dell’eleganza. Si definisce imprenditrice a 360 gradi e fa della moda il suo stile di vita.

Casiraghi, bella alla seconda davanti allo specchio