Cecilia Rodriguez sfida Belen con outfit da capogiro – FOTO

La bellissima modella argentina Cecilia Rodriguez in uno scatto meraviglioso che incanta i suoi fan, l’outfit scelto mette d’accordo tutti.

Cecilia Rodriguez, una delle modelle e influencer più apprezzate del momento, condivide uno scatto promozionale sui social. Bellezza prorompente – tipico delle tanto amate sorelle Rodriguez – Cecilia è in posa per promuovere Terranova, il brand di abbigliamento apprezzato soprattutto dalle giovanissime. Un marchio che rende la moda accessibile a chiunque. Per l’occasione Cecilia ha scelto un outfit davvero interessante per la prossima stagione autunno-inverno; completo in denim composto da jeans modello mom a vita alta. Un giubbino corto in denim tono su tono col classico blue jeans che non passa mai di moda. Canottiera basic nera per spezzare il completo a jeans e che si abbina alle scarpe nere della bellissima argentina. La Rodriguez scrive: Finalmente posso mostrarvi la nuova collezione di Terranova selezionata da me!! Troverete denim super cool e felpe colorate…tipici del mio stile. Il risultato è eccezionale, infatti i commenti sono davvero tanti; numerosi complimenti da parte delle ragazze sia per la sua bellezza ormai nota a tutti e sia per la scelta dell’outfit che già si preannuncia must dei prossimi mesi.

Cecilia Rodriguez, regina del gossip

Non solo modella e influencer, Cecilia Rodriguez è anche regina del gossip; la sua storia con Ignazio Moser sembra che proceda a gonfie vele nonostante si fosse pensato che la loro storia fosse ormai giunta al capolinea. La conferma del loro amore proviene dai social, sia Cecilia che Ignazio dimostrano ai loro follower che la voce sulla fine della loro storia sia errata.

E’ Ignazio Moser che si spinge ulteriormente, con una bella dichiarazione alla fidanzata: nel post di qualche giorno fa infatti scrive: Location fantastica, fidanzata pazzesca, tanto amore…… peccato che proprio nel momento topico sia arrivato il nostro stalker più affezionato a rovinare tutto.

