Cesare Cremonini, il messaggio sui social: “Per me oggi si chiude un’era” – FOTO

Il cantautore ha annunciato a sorpresa la fine di un’era con un post sul profilo Instagram. Dopo aver pubblicato il nuovo singolo Ciao, sembra pronto a chiudere un capitolo

È uno dei cantautori più amati Cesare Cremonini, che ha accompagnato generazioni con la sua musica, partendo dalle hit realizzate con il gruppo dei Lunapop. Vent’anni di carriera che ha festeggiato lo scorso anno pubblicando la raccolta 2C2C – The Best Of e nel quale ha inserito anche sei brani inediti. Uno di questi è proprio il nuovo singolo Ciao, pubblicato la scorsa settimana e accompagnato da un video musicale davvero speciale. Un brano scritto per dire addio a un periodo difficile della sua vita e inaugurare un nuovo capitolo visto come una sorta di rinascita personale. Non sembra essere stata casuale la scelta di rilasciare proprio questa canzone come ultimo singolo. Oggi arriva infatti un annuncio che ha sorpreso i suoi fan.

Cesare Cremonini e la fine di un’era

Il cantautore ha pubblicato una serie di scatti fotografici accompagnati da un annuncio. “E così oggi cambio vita. Quante volte lo abbiamo detto e poi rimandato, ma io l’ho fatto perché la vita è un viaggio e c’è un andata e un ritorno“. Ha iniziato con queste parole il messaggio che non specifica il contenuto di questo suo cambiamento, ma che denota la sua importanza. “Siamo uccelli migratori e nasciamo tutti in un nido“, ha continuato per poi domandare: “Ma chi ha il coraggio di volare?“.

La riflessione continua parlando di come tutte le persone debbano perdersi prima o poi nella vita, per essere dei veri “viaggiatori”. Perdersi per poi ritrovarsi. Secondo Cremonini chi rimane immobile lo fa a causa di uno stato mentale, “non è questione di distanza, nè di sostanze” aggiunge. Il suo messaggio si conclude con una frase decisiva, “Oggi si chiude un’era per me“, seguita dall’hashtag #Ciao.

L’artista con questo post ha scatenato la curiosità e anche la preoccupazione dei fan, che temono un suo allontanamento dalla musica. In realtà con queste parole Cesare potrebbe riferirsi a diversi aspetti della propria vita. Solo una cosa è chiara, ha definitivamente messo un punto a un capitolo della sua vita.

