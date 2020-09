Diletta Leotta bollente in canotta fa un gesto emblematico-FOTO

Diletta Leotta in canotta fa il segnale del silenzio, cosa vorrà dire con questo gesto

Visualizza questo post su Instagram 🤫 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 23 Set 2020 alle ore 2:31 PDT

La conduttrice Diletta Leotta condivide uno scatto di profilo facendo il segno del silenzio. A chi si vuole riferire la bella conduttrice? Forse al chiacchiericcio che si è creato intorno alla fine della storia con Daniele Scardina e al nuovo flirt che le è stato attribuito con il calciatore Zlatan Ibrahimovic che lei ha smentito. Intanto è uscito il suo libro, è la biografia della giovane. Recentemente ha rilasciato un intervista dove parla proprio dell’uscita del suo libro. Nel libro racconta le sue esperienze personali e le sue fragilità, quelle in cui si possono riconoscere tante ragazze.

Il titolo è Scegli di sorridere, interessante scelta perché suscita tristezza. Infatti raccontare delle proprie fragilità e problematiche che l’hanno fatta soffrire ma l’hanno anche aiutata a crescere è un argomento toccante. L’idea di scrivere questo libro le è venuta durante il periodo del lockdown. Sicuramente è stato per tutti un periodo di introspezione personale, in cui abbiamo riflettuto sulla vita e le nostre priorità e obiettivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Angela Robusti, bionda lady Filippo Inzaghi abbandonata all’amore – FOTO

Il libro della Leotta, un simbolo di positività e motivazione per tutte le ragazze

La Leotta ha dichiarato di aver voluto condividere in questo libro le sue esperienze personali positive e non. Per aiutare altre donne ad essere positive e a vedere il lato bello anche quando il bello non c’è. Vuole essere una spinta motivazionale e un insegnamento di vita che potrebbe aiutare giovani ragazze come lei. Diletta parla anche di come il suo aspetto fisico l’abbia aiutata nel mondo del lavoro.

La conduttrice spiega che il suo aspetto conta ma ci vuole altro per lavorare in televisione e fare carriera. Lei non vuole nascondersi solo perché il fatto di essere una bella donna fa passare in secondo piano ogni cosa che dice, e se fa un errore non le viene perdonato. Alla conduttrice piace mostrare le sue forme su Instagram e non smetterà di farlo per paura di non essere presa sul serio, sarebbe una sconfitta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>La chirurgia ha reso questa icona della musica irriconoscibile: com’è oggi

Perché una donna può parlare di sport con indosso una gonna e una canotta senza problemi, l’importante è che poi sappia discutere della materia e sia preparata. Ma finché ci saranno i pregiudizi di genere, la donna sarà sempre giudicata per ciò che indossa e non per quello che dice. Ma non si è certo più intelligenti e preparati se si indossa un tailleur.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.