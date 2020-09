Elisabetta Gregoraci fuori di seno: si apre l’accappatoio, si vede tutto FOTO

Elisabetta Gregoraci fuori di seno: si apre l’accappatoio, si vede tutto. La showgirl ha fatto impazzire i suoi followers con quanto accaduto durante la diretta del Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci ha fatto impazzire i suoi numerosi fans con quanto accaduto al Grande Fratello. La showgirl, infatti, dopo essersi fatta il bagno, si è avvolta nell’accappatoio ma non è stata molto attenta all’occhio curioso della telecamera che ha ovviamente ripreso tutto. E, in pochissimo tempo, sui social è diventato virale il video di quanto accaduto.

Elisabetta Gregoraci si allaccia l’accappatoio e si vede tutto: i fans sono in delirio sui social

Si è vista una tetta della Gregoraci 👀 #GFVIP

Elisabetta è sicuramente uno dei personaggi favoriti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Entrata la settimana scorsa, ha già stravolto tante dinamiche presenti nella casa. In molti la vogliono con Pierpaolo Pretelli, con cui c’è stato anche un bacio per gioco, ma per il momento il suo cuore è solo di Nathan Falco, suo figlio. Ha parlato di lui nella casa, ha detto che non è stato facile averlo, che non è arrivato subito, e che lo ama più della sua stessa vita. Ha parlato anche della sua travagliata storia con Flavio Briatore, finita dopo 13 anni. Si sono amati molti e continua a ripetere che si sono insegnati tanto a vicenda: lei gli ha insegnato l’amore e i valori, come quello della famiglia. Ma soprattutto ha parlato molto della sua amata mamma: è scomparsa che era troppo giovane, non ha potuto vedere crescere il piccolo Nathan, a cui Elisabetta parla sempre della nonna.

Durante l’ultima puntata andata in onda, Alfonso ha rivelato ad Elisabetta che l’ultima volta che ha visto sua madre, gli ha detto che andava sempre da un prete con le sue figlie sperando che loro trovassero la forza in Dio di superare la sua morte, quando sarebbe avvenuta.