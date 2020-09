Emma Marrone non nasconde l’emozione e fa una domanda ai fan – FOTO

Emma Marrone sta assumendo una veste diversa dal solito: infatti la cantante, dopo essere stata coach ad Amici, ora è giudice ad X Factor

Emma Marrone ancora dietro al bancone dei giudici di X Factor. Dopo l’esordio impeccabile della scorsa settimana nella prima puntata delle audizioni del talent show, la cantante è pronta per il bis. L’artista pugliese lo ha ricordato a tutti i suoi follower invitandoli al nuovo appuntamento con la seconda parte del programma, in onda su Sky Uno.

La giudice, che ha già avuto alle spalle le esperienze da coach alla trasmissione Mediaset che l’ha lanciata, Amici, scrive così in un post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. “Domani su @skyitalia e in streaming su @nowtvit andrà in onda la seconda parte delle audizioni di #xf2020 Io sono ancora più emozionata! E voi???? Ne parliamo domani ❤️ @xfactoritalia #xf2020“.

Emma Marrone, emozionata in vista della seconda puntata dell’audizioni di X Factor – FOTO