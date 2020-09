Erika Piamonte è bellezza, sensualità, costume sexy e pazzesco – FOTO

Tra gli ultimi scatti pubblicati da Erica Piamonte ne troviamo uno molto particolare, realizzato dalla ragazza in costume da bagno. Pazzesca

La 31enne nativa di Campo Bisanzio (Firenze) Erica Piamonte deve la sua “popolarità” alla partecipazione del Grande Fratello 16 e non ha lasciato indifferenti i suoi follower la presunta relazione con Taylor Mega, che la lancia a capofitto nel mondo dello spettacolo, anche se con il tempo tra le due star dello spettacolo tutto finisce come un temporale estivo.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno, outfit da capogiro in televisione, seno top – FOTO

L’ex finalista del GF ora è fidanzata con Alessandro Di Cicco, fotografo e imprenditore. Si dice davvero molto innamorata e felice al fianco di Alessandro, i due stanno insieme da poco, ma, le premesse sono ottime.

Erika Piamonte non lesina nel pubblicare quasi quotidianamente scatti sulla sua pagina Instagram che la ritraggono in pose provocanti e per nulla sussurrate. L’estate 2020 è stata bollente per tutti i 356mila fan che seguono Erica Piamonte su Instagram, grazie ad alcuni scatti che stanno decisamente rallegrando la pagina della celebre ex gieffina.

Erika Piamonte, costume intero come una seconda pelle addosso