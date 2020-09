GF Vip, svelata setta satanica: suicidi, orrore, attori famosi coinvolti. A parlarne sono stati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra durante la notte di venerdì, dopo la puntata

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono due dei concorrenti del Grande Fratello Vip. I due hanno avuto una turbolenta storia d’amore, durata un po’ di anni, e si sono ritrovati da ex nella casa. Qui hanno avuto modo di parlare e di chiarirsi, e dopo giorni di silenzio è arrivato il tanto atteso confronto venerdì notte. Peccato, però, che dalla loro chiacchierata sono usciti fuori dettagli inquietanti, che vedono coinvolti cose come una setta satanica. Andiamo a vedere più nel dettaglio quello che è successo.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno rivelato una setta satanica di attori: terrore al Grande Fratello

Ad un certo punto, entrambi hanno cominciato a parlare a cuore aperto. “Solo io e te sappiamo quello che abbiamo passato, resteremo segnati a vita”. Dal modo in cui hanno parlato, pare che si trattasse di una setta, e su internet è scoppiato L’Ares Gate che è stato poi confermato ieri a Pomeriggio da Barbara D’Urso. “Io sapevo tutto” ha rivelato la conduttrice. Adua ha raccontato di essere stata molto male, Massimiliano pure, di essere stato in analisi a causa di un certo Lui che continuano a definire il male assoluto, Lucifero, il diavolo. “Sognavo continuamente che mi pugnalava alle spalle e io morivo” dice Adua. Poi “hai visto com’è finita?” chiede. E parlano di un funerale. Basta stare un po’ attenti per capire che si tratti di Teodoro Losito, morto suicida lo scorso anno. “Mi accompagnò in aeroporto prima di morire. Mi disse di aver bisogno di calore umano, poi si è ucciso”.

Alla fine aggiunge le parole inquietanti: “So che è brutto da dire, ma mi ha salvata. Perché mi ha aiutata a tirarmene fuori. Se fossi rimasta, avrei fatto la stessa fine pure io”.