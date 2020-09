Gianni Sperti gay? L’opinionista rompe il silenzio e dice la verità. Da anni lo vediamo nei programmi di Maria De Filippi, e tutti si fanno domande sulla sua sessualità

Gianni Sperti ha parlato a cuore aperto ai suoi followers su Instagram. Da tanti anni lo vediamo nei programmi di Maria De Filippi, soprattutto ad Uomini e Donne come opinionista implacabile. Un buon osservatore che ha sempre qualcosa da dire su quelli che passano per lo studio. Riesce a riconoscere a vista d’occhio la falsità e smaschera subito tutti quelli che arrivano nel programma di Maria. Nelle storie di Instagram, mentre rispondeva a qualche domanda, è arrivata una in particolare. “Sei gay?”. La risposta non è tardata ad arrivare.

Gianni Sperti è gay? Sposato per quattro anni con Paola Barale, i dubbi sono ancora accesi. Lui risponde

“Non capisco se è una domanda o un’affermazione” scrive Gianni. “Tuttavia non capisco il senso e cosa cambierebbe. Chi scrive questo messaggio è una donna. Ma se non bisogna fare differenze tra etero e gay, non dobbiamo fare differenze nemmeno tra uomo e donna perché l’ignoranza non ha sesso”.

Gianni è stato sposato per ben quattro anni con Paola Barale, dal 1998 al 2002: la fine del loro matrimonio non è ancora chiara, ma sono in molti ancora a credere che sia stata a causa di una presunta omosessualità di lui. E, a parte che esiste la bisessualità, così come tante sessualità in cui una persona potrebbe identificarsi, per com’è fatto probabilmente lo avrebbe detto senza problemi se fosse stato così.

