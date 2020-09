Gratta e vinci, a Pordenone una botta di fortuna da 500 mila euro

Una esplosione a Pordenone con un Gratta e vinci. La vincita è stata di 500 mila euro, ma sapete cosa è successo? Scopriamolo insieme

Chi di voi non ha mai giocato un gratta e vinci? Una volta ogni tanto si cerca di tentare la fortuna, ma cosa succede se si arriva a vincere un milione e mezzo? E’ quello che è successo a Pordenone, precisamente in una ricevitoria viale Grigoletti, così riporta Il Messaggero. Ma c’è di più, la signora che ha vinto questa cifra formidabile ha ricevuto in omaggio dal commerciante il Gratta e Vinci, visto che era il suo compleanno.

Gratta e vinci, un evento più unico che raro