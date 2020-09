Guendalina Tavassi, vestito stretto e forme uniche, lato A da sogno – FOTO

Guendalina Tavassi continua ad entusiasmare il mondo dei social: la ex gieffina ha postato una serie di scatti grintosi su Instagram

Dopo la partecipazione al Grande Fratello 11, Guendalina Tavassi viene chiamata in molti programmi TV, come “Pomeriggio Cinque” e “Mattino Cinque”, decide anche di partecipare a “L’isola dei famosi”. Nel frattempo, il suo profilo Instagram cresce notevolmente, trasformando Guendalina in una influencer a tutti gli effetti. Nel 2018 inoltre partecipa a “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti. Le è stato poi chiesto di essere presente come opinionista nello studio di Pomeriggio Cinque.

È convolata a nozze nel 2013 con Umberto D’Aponte e dal loro amore nascono due bambini, Chloe nel 2013 e Salvatore nel 2016. Guendalina ha anche Gaia, nata dalla precedente storia d’amore avuta in gioventù con Remo Nicolini.

L’ex gieffina del GF ama far parlare di sé e stare al centro dell’attenzione mediatica. Su Instagram in particolare è sempre molto attiva e si concede spesso scatti in deshabillé, soprattutto grazie al caldo di questa strana estate dopo il lockdown.

Abito maculato e succinto per Guendalina Tavassi