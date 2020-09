Incidente per Fedez, preoccupa la brutta caduta sul campo da basket

Durante una partita amichevole di basket Fedez ha subito un infortunio: la brutta caduta e la preoccupazione del rapper che mostra ai suoi followers cosa è accaduto

Una semplice partita di basket tra amici finita male per Fedez che condivide con i suoi followers un incidente avvenuto sul campo proprio questa sera. “Stava andando tutto bene…” afferma, per poi far seguire un video nel quale un movimento sbagliato lo ha portato ad appoggiare male il piede. Il dolore è stato immediato. I compagni lo hanno soccorso subito ma una volta tornato a casa ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni. Le immagini parlano chiaro.

LEGGI ANCHE -> Emma Marrone sulla malattia: “Ricordo la sensazione di rinascita”

Fedez, il piede rotto sul campo da basket

Sdraiato sul divano di casa Fedez mostra una caviglia nettamente più gonfia dell’altra. “Ecco un piede sano e un piede molto probabilmente rotto” dice, prima di scherzarci su chiedendo ai suoi followers la loro opinione a riguardo. La storia successiva toglie ogni dubbio. La caviglia si è nettamente gonfiata tanto da essere definita dal rapper come “una pallina di gelato“. Sembra quindi che la possibilità che si possa trattare solo di una storta sia molto bassa.

LEGGI ANCHE -> Katie Holmes, chi è il nuovo amore dell’ex moglie di Tom Cruise

Appassionato di basket è da diversi mesi che Fedez condivide video delle sue partite amichevoli e dei suoi allenamenti. Proprio questa sera, poco prima dell’infortunio, ha fatto sapere di essere in compagnia del giocatore dell’Olimpia Milano, Gigi Datome.

Un allenamento finito male per Fedez che domani a mezzanotte presenterà al pubblico il suo nuovo singolo, Bella Storia. Lo ha annunciato proprio sui social, sfoggiando anche un cambio look, con l’entusiasmo che ci si aspetta per una notizia simile. Sembra pero’ che il rapper vivrà le ore prima della sua uscita non proprio in maniera piacevole. L’incidente sembra essere arrivato proprio nel momento più sbagliato, ma ormai quello che è fatto è fatto. I fan attendono ulteriori informazioni a riguardo che sicuramente il marito di Chiara Ferragni condividerà con loro nella giornata di domani.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter