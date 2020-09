Jane Alexander intramontabile bellezza, fan apprezzano molto – FOTO

L’attrice britannica Jane Alexander sfoggia un nuovo look di bellezza tra un selfie e l’altro. Energia e vitalità per una nuova vita da sogno

Un personaggio dalle mille sfaccettature regna sovrano su Instagram nelle 48 ore. Il nome è di un’artista e attrice famosa che tanto ha fatto parlare di sè, soprattutto fuori dai confini nazionali.

Parliamo di Jane Alexander, la regina dai connotati di modella, divenuta famosa grazie al ruolo prestigioso ricoperto in una fiction di Mediaset che ha fatto innamorare mezza Italia: Elisa Di Rivombrosa. La sua vita professionale si assesta su commedie e romanticismi, proprio come è nella vita reale.

Una vita da Beautiful oseremmo dire, una volta entrata nel “fantastico” mondo del Grande Fratello Vip. “L’errore più grande della mia vita…” – aveva dichiarato Jane durante un’intervista, mentre cercava di andare incontro al cambiamento, scegliendo tra le soluzioni più celeri che la tv offre al giorno d’oggi.

Proprio in questa occasione, Jane Alexander si è sentita colpevole di aver abbandonato l’amore per la sua famiglia e soprattutto per suo marito, tradito in diretta tv con l’ex ballerino di Striscia La Notizia, Elia Fongaro.

Jane Alexander, foto ricordo da incorniciare: torna il sorriso nella sua vita