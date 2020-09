La persona più anziana del mondo ? Vi diciamo cosa mangia

La persona più anziana del mondo. E’ una donna, si trova in Giappone e le sue abitudini alimentari vi stupiranno. Scopriamo di più

Le aspettative di vita, si sa, nel corso degli ultimi anni sono decisamente aumentate. A livello globale il valore medio è di 71,5 anni (68 anni e 4 mesi per gli uomini e 72 anni e 8 mesi per le donne). Questi dati subiscono una sensibile variazione se si va ad indagare nazione per nazione. Sono molti i fattori che contribuiscono: il clima, le risorse, l’igiene ma anche la cultura e la dieta.

L’Italia è al settimo posto nel mondo per quanto concerne questo dato. Non male, tuttavia la persona più anziana nel mondo si trova in Giappone. E’ una donna, si chiama Kane Tanaka e il prossimo 2 gennaio spegnerà 118 candeline.

Visualizza questo post su Instagram

Ha visto due Guerre Mondiali, gli anni di piombo, boom economici e rovinose crisi, 19 presidenti degli Stati Uniti e 10 papi.

L’anno scorso, nel marzo 2019, è stata inserita nel Guinness World Record per essere la persona più anziana al mondo attualmente in vita e continua, giorno per giorno, a battere il suo stesso record.

Ma qual è il segreto di tale longevità? Kane Tanaka è fautrice del motto “mens sana in corpore sano”. Innanzitutto tiene sempre allenata la sua mente. Risiede in una casa di riposo a Fukuoka, si sveglia tutti i giorni alle 6.00 del mattino per dedicarsi alla sua grande passione: lo studio della matematica. Le piace molto anche Othello, un gioco da tavolo con delle pedine basato sulla logica dei movimenti.

LEGGI ANCHE -> Lutto nel mondo del calcio: è morto Pasquale Casillo, storico presidente del Foggia di Zeman

La persona più anziana del mondo. La sua dieta

Visualizza questo post su Instagram

Kane Tanaka tiene molto alla sua salute fisica oltre a quella mentale. La donna però non disdegna qualche sgarro. E’ vero che la dieta giapponese è incentrata principalmente su ricette povere di grassi animali, basata sul consumo di pesce, riso e verdure. Per questo motivo nel Paese del Sol Levante si vive mediamente più a lungo. Tuttavia, la protagonista del nostro articolo ha confessato che ogni tanto si lascia sedurre da caffè, dolci e le bevande gassate.

Il menu del suo ultimo compleanno? Cioccolatini, fragole e panna montata.

LEGGI ANCHE –> Covid nel Regno Unito, nuove restrizioni: smartworking, locali, cambia tutto

Visualizza questo post su Instagram ata: 19 Set 2020 alle ore 3:06 PDT

Inoltre il Giappone ha una cultura improntata sul massimo rispetto per le persone anziane, questo consente loro di accedere alle migliori cure e con la possibilità di condurre una vita attiva fino a tarda età.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.