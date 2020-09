“Ho pensato tutti i giorni al suicidio”, la confessione choc della cantante

Lady Gaga non si è mai tirata indietro quando si è trattato di parlare della sua salute mentale e dei problemi affrontati in passato. La cantautrice è tornata a parlarne, raccontando nuovi aneddoti inerenti alla gestione della fama

Lei è Stefani Joanne Angelina Germanotta, nota al mondo come Lady Gaga. Una delle icone della musica dell’ultimo decennio che non ha mai avuto il timore di parlare apertamente dei problemi che ha affrontato, anche a causa della fama. In una delle ultime interviste rilasciate all’emittente americano CBS, l’artista non ha fatto mistero di aver vissuto un periodo davvero buio a causa dei problemi di salute mentale accentuati notevolmente dalla sua impossibilità di vivere una vita normale.

“C’è stato un periodo in cui ho odiato essere famosa. Non è sempre facile mostrarti agli altri se hai problemi mentali” ha dichiarato. Ha poi aggiunto come la depressione l’abbia colpita duramente, tanto da arrivare a mettere in dubbio la sua vita. “Non trovavo altri motivi per essere viva se non per la mia famiglia. Per un paio d’anni sono stata chiusa in casa” ha raccontato.

LEGGI ANCHE -> Fedez cambia look e annuncia l’uscita del nuovo singolo Bella Storia

Lady Gaga: “La mia voce è la mia forza”

Stefani Germanotta parla di Lady Gaga quasi non fossero la stessa persona, indicandola come la sua peggior nemica. “Per Lady Gaga ho rinunciato a me stessa. Mi sento spesso un oggetto, non una persona“, ammette. L’attenzione concentrata sempre su di sé, al supermercato o durante una cena in famiglia al ristorante, smette di rendere anche le più piccole azioni quotidiane semplici. Una situazione quasi ingestibile che le ha causato non pochi problemi mentali ma anche fisici. “Vado nel panico e inizio a sentire dolori in tutto il corpo“, ha dichiarato.

LEGGI ANCHE -> Lady Gaga spiazza il pubblico con il video del singolo 911: un finale inatteso

La cantante e attrice si è affidata a degli esperti che l’hanno aiutata ad affrontare i suoi problemi. Anche la musica, in questo, è stata fondamentale per lei. “La mia voce è la mia forza“, ha spiegato, raccontando di come soprattutto la scrittura dei brani per l’ultimo album sia stata terapeutica per lei. “Ho ritrovato il modo per tornare ad amare me stessa“, ha raccontato.

Solo alcuni giorni fa è stato pubblicato il video del suo nuovo singolo 911 che ha voluto affrontare proprio il tema della sua salute mentale. “Quello che un tempo vivevo costantemente è stato reso un film“, ha affermato, dopo aver dichiarato come tutto ormai appartenga al suo passato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter