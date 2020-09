Laura Chiatti, il selfie provocante: la scollatura è super – FOTO

Laura Chiatti, lo scatto da urlo e super sensuale dell’attrice: un selfie che mette in mostra la sua intrigante e spregiudicata scollatura

Da circa un ventennio, è una presenza fissa nel mondo dello spettacolo italiano. Un’attrice che con calma e pazienza ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nel mondo di cinema e tv, dopo aver tentato, da giovanissima, la strada della musica. Un personaggio di certo grintoso e agguerrito, Laura Chiatti. Passata alla storia anche per interpretazioni importanti, ma che adesso, da un po’ di tempo, è alle prese con una fase decisamente diversa della sua vita. Dal 2014 è sposata con Marco Bocci, i due hanno messo su famiglia, allietata dalla nascita dei due figli Enea (nel 2015) e Pablo (nel 2016). Da allora, Laura ha ridotto decisamente le sue apparizioni in pubblico e i suoi impegni cinematografici. La famiglia è più importante, non ci sono discussioni. Pur continuando a lavorare, ha iniziato a ‘scegliere’ opportunamente le proposte ricevute, per non dover stare troppo lontano dalla sua famiglia. Nulla da fare dunque per lavori e interpretazioni che l’avrebbero tenuta troppo a lungo lontana da casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Chiatti bellezza superlativa: outfit da urlo e spacco provocante – FOTO

Laura Chiatti, il lato A in bella vista: lo scatto che rapisce