Un terribile incidente si è consumato lungo la strada provinciale 19 di Graffignana, in provincia di Lodi, questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 22 anni al volante di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo che sarebbe finito in una roggia al lato della carreggiata ribaltandosi. Sul luogo del sinistro sono immeditatamente arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Purtroppo per il giovane 22enne non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei medici che si sono dovuti arrendere e dichiarare il decesso sul posto. Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

Un ragazzo di 22 anni è morto nella mattinata di oggi, mercoledì 23 settembre, in un grave incidente consumatosi lungo la strada provinciale 19 di Graffignana, piccolo comune in provincia di Lodi. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Giorno, la vittima stava viaggiando a bordo della propria auto, quando improvvisamente il veicolo è sbandato ed è finito nella roggia Colombana ribaltandosi.

Sul luogo della tragedia sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autogru insieme al personale sanitario del 118. Estratto il corpo dall’abitacolo, i pompieri lo hanno affidato ai medici che non hanno potuto far nulla. I tentativi di rianimazione sono risultati vani e lo staff del 118 ne ha dichiarato il decesso sul posto.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Borghetto Lodigiano e gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi del caso. Pare dai primi accertamenti, come riporta Il Giorno, che non vi siano altri mezzi coinvolti e si sia trattato di un incidente autonomo.

Per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto teatro del sinistro, il traffico è stato deviato in direzione località Casoni di Borghetto.

