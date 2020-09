Ludovica Frasca completamente nuda, i fan sognano e apprezzano – FOTO

Una posa di spalle da censura per Ludovica Frasca, incantevole e come mai vista prima su Instagram fa lievitare la libidine dei suoi fan

Ludovica Frasca è uno schianto sul web dopo aver “stracciato” l’ennesimo concorso di bellezza e sbaragliato la concorrenza tutta.

La sexy modella e web influencer di origini napoletane è nata sotto il segno si una star del cinema anni ’80 e ’90: Feliciana Iaccio. Ma nella sua vita non abitava il desiderio di costruire una carriera sotto i riflettori dello spettacolo. Infatti Ludovica ha coltivato sin da subito i sogno di diventare un avvocato.

Sogno che almeno per ora non si è avverato, nonostante il conseguimento della laurea in Giurisprudenza, in quel di Milano. Ed ecco che il “richiamo” forte della madre la spinge ben presto a mettere in bella mostra la sua sensualità.

La sua carriera è un crescendo di ambizioni: da Miss Italia a Miss Cinema Planter’s Campania, fino a diventare una ballerina amatissima delle reti Mediaset. La sua affermazione più grande avviene durante le riprese di Striscia La Notizia, dove lavora in coppia con Irene Cioni. Oggi Lady Frasca è una web influencer a tutto tondo.

Ludovica Frasca, vita da “clic”: fan in delirio!