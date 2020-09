Ludovica Valli, la FOTO dolce dove mostra il suo pancino

Ludovica Valli condivide una dolcissima foto del suo pancino rotondo, dove ora batte un’altro cuoricino

Visualizza questo post su Instagram 🤰🏻🤍 Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica) in data: 23 Set 2020 alle ore 3:12 PDT

L’influencer Ludovica Valli qualche giorno fa ha annunciato di aspettare un figlio dal suo compagno, l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio. I due sono rientrati a Milano dopo aver trascorso le vacanza a Ibiza e la Valli ha cominciato a condividere teneri scatti del suo pancino e dell’ecografia. Ha rivelato inoltre che durante la seconda ecografia era così felice che si è lasciata andare ad una risata nervosa mentre la dottoressa le spiegava cosa avrebbe visto nel monitor.

L’influencer ha sempre dichiarato di amare i bambini, infatti è zia già di 5 bellissimi bambini. Tre della famosa sorella Beatrice Valli e due dell’altra sorella Eleonora. Tra l’altro Beatrice ed Eleonora hanno partorito entrambe pochi mesi fa, durante l’emergenza coronavirus due bellissime bambine. E ora tocca finalmente a Ludovica che ha trovato l’uomo giusto con la quale costruire la tanto desiderata famiglia che voleva.

L’attesa di Ludovica Valli con il suo compagno Gianmaria

Ludovica Valli finalmente futura mamma, sono anni che raccontava ai suoi follower il desiderio di diventare mamma. Ma non aveva ancora trovate l’uomo giusto per poter costruire una famiglia, oggi però è arrivato. Il compagno è un amante dei viaggi e proprio di questa passione ne ha fatto un lavoro.

L’uomo infatti organizza viaggi in giro per il mondo di più a Ibiza dove ha conosciuto la Valli. Sembra che dopo le delusioni d’amore di Ludovica abbia trovato un uomo dolce, sincero e con la testa sulle spalle. La giovane infatti è stata tronista a Uomini e Donne dove aveva scelta il discusso Fabio Ferrara che non appariva così innamorato come diceva, della bella influencer. Dopo la delusione di Fabio, la Valli incontra un nuovo amore in palestra dove trascorre la maggior parte del suo tempo.

Lui è Federico Accorsi un personal trainer, il loro amore è bello ma dura poco finisce nel 2019. Dopo poco arriva Gianmaria e l’ex tronista dichiara da subito che è l’uomo della sua vita e che lo vorrebbe sposare. E ora ha coronato il sogno più grande insieme al suo compagno, diventare mamma.

