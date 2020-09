Malika Ayane vestito di pelle, divano e tacchi a spillo, che spettacolo – FOTO

Malika Ayane prima dell’esibizione si rilassa sul divano in una mise sorprendente. Sensuale ed audace in un outfit aggressive

Malika Ayane torna a far sognare il web ed i telespettatori da casa. La bravissima cantante televisiva si è esibita ieri sera nello show di Enrico Brignano, in onda su Rai 1, “Un’ora sola vi vorrei”. Uno show di un’ora appunto come una sorta di corsa contro il tempo nel quale il comico e show man si è messo alla prova.

La cantautrice milanese doc si è esibita nel pieno del suo stile senza deludere nessuno. Malika è una degli artisti più famosi del nostro panorama artistico. Molto preparata, ha prestato per molti anni la sua voce per il Teatro La Scala di Milano e poi nel 2008 ha firmato il suo primo contratto per il lancio del suo primo album. Da qui un grande apprezzamento di pubblico e di critica che non si è mai fermato. La milanese è stata anche giudice di X Factor.

Non tutti sanno che Malika è anche una mamma dolce e premurosa di una bambina di nome Mia avuta quado era giovanissima e aveva solo 21 anni. Al suo fianco diversi compagni nel corso degli anni, tra i quali anche Cesare Cremonini, con nessuno però è riuscita a coatruire un rapporto veramente duraturo.

Malika Ayane in total black sul divano, che diva