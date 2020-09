Michela Quattrociocche, il bacio è emozionante e passionale-FOTO

Michela Quattrociocche sempre più innamorata del suo nuovo compagno, i baci appassionati aumentano

Visualizza questo post su Instagram Sei parte di me Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 23 Set 2020 alle ore 12:23 PDT

L’attrice di Scusa ma ti chiamo amore, archiviato il matrimonio con il calciatore Alberto Aquilani, è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato l’imprenditore Giovanni Naldi. Un’amore durato 10 anni e due figlie, quello che l’ha legata ad Alberto. Ma ogni storia ha un inizio e una fine e pare la fine sia arrivata in anticipo per la famosa coppia. L’amore era terminato e andavano in direzioni opposte.

Poi lei ha incontrato un’altro uomo e da lì tutto è finito per sempre. L’annuncio sui social del loro divorzio, il silenzio e riserbo mantenuto nei mesi che si sono susseguiti. Tra loro resta un grande affetto e rispetto sopratutto per il bene delle figlie. Ma l‘amore è un’altra storia e ce la racconta Michela, con i suoi scatti appassionanti e la sua voglia di gridare amore in ogni foto.

Michela contro i pregiudizi cammina a testa alta

Visualizza questo post su Instagram Il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te ❤️ Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 4 Set 2020 alle ore 12:54 PDT

La Quattrociocche ha risposto sulle IG stories, a chi le chiedeva come ha affrontato il dissenso della gente e il giudizio sulla sua nuova storia d’amore a pochi mesi dalla separazione con il marito. L’attrice si definisce con un carattere molto forte, fortunatamente è in grado di farsi scivolare addosso le critiche e i pregiudizi di chi non la conosce e vorrebbe parlare. Lei non cambia per essere accettata socialmente e non si lascia abbattere da chi la giudica. Un atteggiamento maturo e ponderato che le fa molto onore. Infondo la sua felicità si vede lontano un miglio quindi non c’è davvero nulla che possa scalfirla in questo momento. Vuole viversi il suo amore in libertà e non le interessa di chi pensa male.

Visualizza questo post su Instagram Ricreazione finita #meandyou #always #lagodibraies ❤️🏔 Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 26 Ago 2020 alle ore 9:52 PDT

La Quattrociocche ha conosciuto il suo compagno nell’albergo di lui a Roma, l’hotel Parco dei Principi dove l’attrice era solita frequentare per la palestra. Ad oggi la loro storia prosegue molto bene tra vacanze sul lago di Braies e baci appassionati che sembrano opere d’arte.

