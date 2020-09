Naike Rivelli, dove non batte il sole una presenza diversa – FOTO

Naike Rivelli continua a postare contenuti piccanti e bollenti: i suoi scatti sono sempre molto particolari e talvolta divertenti.

Naike Rivelli è sempre al centro dell’attenzione. L’attrice è molto attiva sui social e ama postare scatti alquanto particolari in cui mette in mostra il suo fisico da urlo e le sue curve favolose. La figlia di Ornella Muti, poco fa, ha postato in rete una foto divertentissima: la quarantacinquenne indossa un magnifico vestitino e dei tacchi altissimi. I fan hanno subito notato una inusuale presenza proprio lì dove non batte il sole.

Naike Rivelli stupisce i fan: una presenza diversa lì dove non batte il sole