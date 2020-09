Noemi con un amico speciale, molto speciale – FOTO

Noemi bellissima su Instagram mentre accoglie l’autunno e lancia un sondaggio ai suoi fans: coda e occhi azzurri in primo piano

Noemi sempre più bella, solare e in grandissima forma. La cantante che si è fatta notare per la sua formidabile voce ad X Factor e che tutti la ricordano per la sua chioma rosso fuoco è pronta per nuove avventure.

Non solo un nuovo album in arrivo ma anche una partecipazione speciale ad un programma Rai molto caro ai telespettatori. La cantante romana ha affiancata, infatti, Alberto Angela nella trasmissione “Ulisse – Il piacere della scoperta” nella puntata dedicata alla sua città: Roma. Noemi lo ha annunciato su Instagram con una foto che la ritrae accanto al conduttore e studioso sulle scale di piazza di Spagna.

Si è detta orgogliosa e soddisfatta di questa bella e interessante partecipazione la cantante che nella foto mostra anche soddisfatta il suo aspetto fisico. Noemi è visibilmente dimagrita e per lei il lockdown è stato lo sprono per concentrarsi sul suo fisico. Asciutto e longilineo le dona nuovo vigore e nuova luce.

Noemi sorridente insieme al suo gatto, bellissima