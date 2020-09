Paola di Benedetto uno Spettacolo nella natura -FOTO

Paola Di Benedetto, la bellissima showgirl in uno scatto immerso nella natura incontaminata, è un sogno.

Immersa nella natura in quest’ultimo scatto Paola Di Benedetto, la bellissima 25enne di Vicenza apprezzatissima per il suo sorriso meraviglioso, ma non solo per la sua bellezza. Nonostante le sue misure da capogiro che le permettono di lavorare come modella, è stata anche Madre Natura nel noto programma di Canale 5, Ciao Darwin. Tuttavia, la bellissima Paola Di Benedetto sta mostrando di essere anche una talentuosa presentatrice. Treccine alle francese – must di questa stagione estiva quasi ormai alle porte – shorts verdi militare, camicia abbinata e a tema nature, Converse e zaino pronto per questa nuova avventura.

Paola Di Benedetto, alla (ri)scoperta della natura

La foto che la stessa condivide sui social è uno dei suoi ultimi progetti lavorativi che inizierà a breve; sarà una delle protagoniste del programma Disconnessi on the road, dove la Di Benedetto insieme ai suoi compagni di viaggio – Giulia Salemi – e Paolo Ciavarro, quest’ultimo conosciuto nella casa più spiata d’Italia, andranno in giro a scoprire le bellezze che ci circondano. Come sottolineano i tre avventurieri, è altresì un’occasione per conoscere meglio sé stessi. Un’esperienza sicuramente formativa che sarà trasmessa da stasera su Italia 1.Â

Un’altra passione per la Di Benedetto è sicuramente la musica: ha da poco iniziato un nuovo percorso come speaker radiofonica su RTL 102.5 nei weekend dalle 13:00 alle 15:00. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la Di Benedetto è impegnata sentimentalmente dal giugno 2018 con Federico Rossi, il cantante del duo musicale Benji e Fede. Una storia che secondo diversi rumors potrebbe sfociare in qualcosa in più, una convivenza.

«Tra non molto ti dovrò sopportare ogni giorno», avrebbe scritto l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip sui social qualche mese fa. Certamente un periodo positivo per la giovane.Â

