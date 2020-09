Tra i programmi che più vale la pena guardare c’è sicuramente ‘Primo Appuntamento’ di Flavio Montrucchio. Tra i migliori format che ci siano.

È Flavio Montrucchio il personaggio televisivo del momento. Il 45enne attore e conduttore originario di Torino conquista il pubblico femminile e porta a casa un magnifico 5,3% di share nella prima serata di martedì 22 settembre. Il dating show da lui condotto ‘Primo Appuntamento‘, desta grande interesse e questo avviene anche per il garbo che è tipico del noto volto televisivo piemontese.

Anche il programma poi si discosta da tutto quanto mandato in onda, per proporre un qualcosa di più intimistico e volto a creare empatia. Non solo con i concorrenti di ‘Primo Appuntamento’, che come suggerisce il nome, sono chiamati a stabilire una potenziale nuova relazione amorosa. Ma pure con il pubblico da casa. ‘Primo Appuntamento’ va in onda su Discovery e riesce ad avere la meglio sulla agguerrita concorrenza di Tv8 e Canale 9. A settembre il palinsesto vede la messa in onda di cinque puntate speciali, prima della nuova, quinta edizione in calendario per gennaio 2021.

Primo Appuntamento Flavio Montrucchio, qualità e divertimento in tv

E per Flavio Montrucchio questa è l’ennesima soddisfazione della sua carriera intrapresa ormai quasi 20 anni fa. Nel 2001 lui vinse la seconda edizione del ‘Grande Fratello’ e quello fu solo l’inizio di una ottima carriera al cinema ed in tv. Da lì in poi infatti abbiamo visto Flavio in trasmissioni come ‘Tale e Quale Show’ ed in amatissime serie come ‘CentoVetrine’ e ‘Capri’.

Lui però è anche molto apprezzato per il longevo matrimonio avvenuto nel 2003 con Alessia Mancini, prima storica letterina divenuta a sua volta famosa con ‘Passaparola’ di Gerry Scotti.

Visualizza questo post su Instagram Sempre più in altooo… ALLEGRIAAAA! #MikeForever Un post condiviso da Flavio Montrucchio (@flaviomontrucchio) in data: 20 Set 2020 alle ore 3:41 PDT

Per ‘Primo Appuntamento’ e per Flavio c’è un enorme riscontro di successo anche sui social network, con sia la trasmissione che il nome del suo presentatore in trend per diverse ore nella serata di ieri. Ed ora aspettiamo la prossima puntata.