Serena Grandi condannata a due mesi: l’attrice finisce nei pasticci. I più giovani la conoscono per averla vista nella casa del Grande Fratello Vip qualche edizione fa

Serena Grandi è finita nei guai: la sentenza ha deciso per due anni e due mesi. Condanna: bancarotta. L’attrice aveva infatti aperto “La locanda di Miranda” ispirandosi al film di Tinto Brass da lei interpretato, come dimenticarlo? Eppure il suo ristorante non ha riscosso affatto il successo sperato e le cose si sono evolute per il peggio. Tra l’altro Serena un po’ di tempo fa ha partecipato al Grande Fratello Vip: neanche il cachet guadagnato nella casa è riuscita a risollevarla da questa situazione economica drammatica?

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Serena Grandi nei guai: finisce in bancarotta, 2 anni di condanna per l’ex protagonista del Grande Fratello Vip

Dunque, due anni e due mesi di reclusione a Serena per il fallimento del ristorante aperto a Borgo San Giuliano di Rimini “La locanda di Miranda” nel 2013. La condanna c’è stata ieri in Tribunale a Rimini, a riportarlo sono stati i quotidiani locali. Quanto accaduto è a causa di reato di bancarotta con distrazione di beni strumentali della società Donna Serena SRL, e le irregolarità sui libri contabili. Il ristorante è stato aperto nel 2013 dopo la sua partecipazione al film premio Oscar “La Grande bellezza”, ed è stato chiamato come il personaggio che lei ha interpretato, ovvero Miranda.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, beccati nel parcheggio degli studi: “Vergognatevi”

Il ristorante dopo un anno di gestione aveva chiuso senza pagare i dipendenti, e già questo aveva creato, per ovvie ragioni, molto scalpore. Nel 2015 la dichiarazione di fallimento e la successiva indagine della Procura di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi che ha dunque chiesto e infine ottenuto la condanna per la famosa attrice tanto amata dai fans.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter