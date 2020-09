Tania Cagnotto, sorriso radioso in attesa dell’evento più bello – FOTO

Tania Cagnotto ha annunciato una notizia meravigliosa, quella della sua gravidanza, decidendo di rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo 2021

Per Tania Cagnotto, niente Olimpiadi di Tokyo. Lei si era allenata con Francesca Dallapè per provare in coppia a prendere parte e raggiungere un piazzamento importante in questo appuntamento. Tuttavia, dopo il rinvio dal 2020 al 2021, la campionessa italiana di tuffi ha deciso di mettere fine alla sua carriera, una volta giunta la notizia più bella.

Stiamo parlando della seconda gravidanza, visto che era già diventata mamma di Maya, nata nel 2018. Ora Tania sta per dare un fratellino o una sorellina alla piccola. Nel frattempo la classe 1985 si è goduta l’estate in famiglia insieme al marito Stefano Parolin e alla loro bimba. I tre hanno trascorso un periodo di relax in barca in Sardegna, tra tuffi in mare e giri in bicicletta.

Tania Cagnotto incinta, ex tuffatrice con il sorriso stampato in faccia – FOTO