Toti: messaggio a Salvini sulla rappresentazione del centrodestra

Toti sulla sua pagina Facebook: inneggia alla coalizione del centrodestra e promette ai liguri impegno per i prossimi 5 anni

Con un messaggio sulla sua pagina Facebook, Toti si rivolge a Matteo Salvini ricordando il successo della coalizione di centrodestra per quanto riguarda la Liguria. La conferma al ruolo di governatore della regione è l’occasione per Toti di ribadirne, infatti, la forza e la capacità di allargarsi fino a comprendere elettori che, in passato, hanno espresso diversa preferenza.

Si rivolge quindi a Matteo Salvini auspicando il rafforzamento del ruolo politico non solo come leader del partito ma anche candidato “Premier di tutti”. Un invito, insomma, a farsi da raccordo, per un possibile futuro come classe dirigente alla guida del Paese.

Ribadisce, inoltre, la stima e l’amicizia nei confronti del segretario della Lega che invita a lavorare per fa sì che si realizzi quanto auspicato; anche in collaborazione con le migliori forze raccolte sul campo.

Toti a Salvini: un invito a lavorare ad una classe dirigente per la guida del Paese

Dopo la conferma come governatore della regione Liguria per i prossimi cinque anni, Giovanni Toti si esprime in merito ai risultati confermando il successo del centrodestra e impegnandosi a lavorare senza sosta per non deludere la fiducia riposta dai liguri.

Si rivolge, quindi, a Matteo Salvini invitandolo ad unirsi ai festeggiamenti e auspicandone il ruolo come leader che sia in grado di superare i “vecchi schemi”, per la formazione di una classe dirigente capace di guidare il Governo.

Ho la faccia stanca vero? Ma un piatto di pesto mi rimetterà al mondo! Buona serata amici 😊 Gepostet von Giovanni Toti am Samstag, 12. September 2020

L’invito, dunque, è che si faccia guida di una “costituente del nuovo centrodestra” che raccolga le migliori forze in grado di poter guidare l’intero Paese.

