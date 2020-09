Un Posto al Sole anticipazioni, colpo di scena: Serena è incinta. La bella Cirillo scopre di aspettare un bambino e, ovviamente, non può che essere di Leonardo Arena

Un Posto al Sole si sta preparando a fortissimi colpi di scena: Serena scoprirà di essere incinta. E chi è il padre del bambino? Il toto scommesse è già partito, ma sembra ovvio che si tratti di Leonardo Arena, considerando che lei e Filippo non stanno più insieme da tanti mesi. Il test a cui si sottoporrà Serena nelle prossime puntate sarà un test di gravidanza, poco dopo aver affrontato la sentenza di separazione con Filippo. Serena aveva chiesto a Niko una linea più morbida, ma Filippo non è stato dello stesso affido: così Beatrice ha ottenuto per Filippo l’affido congiunto.

Un Posto al Sole, Serena aspetta un bambino: come reagirà Filippo quando lo scoprirà?

Le anticipazioni rivelano che Serena sarà molto turbata dal test di gravidanza e che, dopo aver scoperto di essere incinta, parlerà della questione con Leonardo Arena. Manterrà invece, Filippo, all’oscuro di tutto, per non rischiare di perdere la piccola Irene. C’è ancora chi pensa che il padre potrebbe essere Filippo. Se non lo fosse, potrebbe arrabbiarsi davvero molto considerando che aveva chiesto alla Cirillo un altro figlio, e che è stato questo uno dei motivi della loro separazione, perché lei non voleva. Se il padre fosse Filippo, si spiegherebbe perché Serena è così tanto in ansia. Si troverebbe davvero in crisi a scoprire di essere incinta di Filippo.

