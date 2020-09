Uomini e Donne, Jessica e Davide erano d’accordo? Esplode la bomba. Il programma di Maria De Filippi quest’anno ha visto Jessica come tronista, che ha fatto una scelta veramente lampo

Esplosa la bomba a Uomini e Donne: a lanciare la bomba è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ha raccolto un po’ di segnalazioni a riguardo. Cosa nascondono Jessica Antonini e Davide Lorusso? La scelta di uscire insieme dal programma è sincera, o i due hanno preso in giro la conduttrice ovvero Maria De Filippi? Addirittura si parla di una terza ipotesi.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, beccati nel parcheggio degli studi: “Vergognatevi”

Jessica e Andrea, la scelta lampo di Uomini e Donne: “Erano d’accordo, sono entrambi di Como”

La scelta di Jessica, dopo sole tre settimane dall’inizio del programma, ha destato molto sospetti. Ha scelto Davide Lorusso, così all’improvviso, all’inizio del programma. Ci sono molti che sostengono che i due si conoscessero già prima del programma, e chi invece parla di doppio gioco da parte del corteggiatore. L’indiscrezione l’ha lanciata Amedeo Venza: “Posso dire che i due si conoscevano già. Un amico in comune mi ha detto che questa estate si sono già visti da qualche parte con la stessa comitiva, quindi è impossibile che non si consocono”.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

“Loro sono entrambi di Como e sono super gelosi l’uno dell’altro, questo trono puzzava fin dall’inizio” scrive Deianira, sostenendo quanto detto da Amedeo. Ci sarebbero anche delle foto degli scambi di messaggi, che non sono stati mostrati da Amedeo Venza e che non sono arrivati alla blogger, però c’è chi giura che esistono davvero. Purtroppo, fin quando non abbiamo le prove, non possiamo sapere per certo quanta verità ci sia in questa storia.