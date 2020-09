Vite al limite. Karina Garcia, 287 kg. La storia con il marito di un’altra paziente

Vite al Limite. La trasmissione in onda sul canale 31, Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Karina Garcia

Protagonista della quinta puntata della sesta stagione di Vite al Limite è Karina Garcia , proveniente dalla città di Converse (Texas), peso iniziale di 287 kg.

La donna era arrivata a 38 anni con delle abitudini alimentari totalmente malsane e scorrette. L’abuso di cibo avveniva in maniera incontrollata. In passato si era sottoposta all’inserimento del palloncino gastrico per ridurre il peso ma senza successo.

Adduceva la colpa delle sue pessime abitudini ai genitori che fin da piccola la ignoravano, lasciandola sola per giornate intere. La solitudine quindi era il suo dolore più grande che riempiva con il cibo spazzatura. A 15 anni superava già i 100 kg. A 23 aveva raggiunto i 200 kg.

Arrivata a sfiorare i 300 ha capito che era giunto il momento di attuare un cambiamento. E’ volata così alla volta di Houston per farsi visitare dal dr Nowzaradan e il suo team di medici ed infermieri

Vite al Limite. Il coraggio di Karina

Karina ha iniziato a frequentare nel 2019 Gilbert Donovan, marito di Lupe Samano, anche ei paziente di Nowzaradan. Il pubblico si ricorda di lui per il modo arrogante in cui trattava la moglie e per la pressione fisica e psicologica che esercitava su di lei. Le causò parecchi danni volendo avere rapporti sessuali subito dopo l’operazione di bypass fatta dal chirurgo bariatrico, protagonista di Vite al Limite.

A quanto pare tra i due ci sarebbe solo un’amicizia molto intima, anche se non hanno mai smentito di avere una relazione.

La donna, riuscendo a perdere i primi chili autonomamente, è stata sottoposta a bypass gastrico da Nowzaradan. Alla fine dei 12 mesi in cui è stata seguita dalle telecamere di My 600 lb life (titolo originale della trasmissione), sappiamo che è arrivata al peso di 180 kg, perdendone così 107.

La sua battaglia non si è conclusa lì. Ha continuato a dimagrire. Adesso ha ritrovato salute e benessere ed è una donna sana, felice e per questo bellissima.

