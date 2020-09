Adriana Volpe, lite con il marito Roberto Parli sotto gli occhi di Gisele

Adriana Volpe litiga davanti alla scuola della figlia con il marito Roberto. Primo giorno di scuola a Milano iniziato non bene per la piccola

Lite in strada e in pieno giorno per Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. I due sono stati paparazzati dal settimana “Chi” che li ha beccati mentre discutono animatamente davanti gli occhi della loro Gisele. È il primo giorno di scuola ed i due genitori si sono ricongiunti probabilmente proprio per accompagnare la loro piccola a scuola ma qualcosa è andato storto.

Gisele, si è trasferita insieme alla mamma da Roma a Milano e per lei sarà un inizio importante. Adriana conduce, infatti, tutte le mattine “Ogni Mattina” su TV8 e così per gli impegni di lavoro lo spostamento in questa nuova città è stato necessario. Per il primo giorno di scuola è arrivato anche il papà Roberto direttamente da Montecarlo, dove lavora. Reunion di famiglia dunque ma non proprio idilliaco.

Proprio davanti alla scuola tra i due coniugi, come mostrano le foto scattate da “Chi” e inserite nelle Chicche di Gossip della rivista, iniziano a discutere. Dalle foto è evidente che c’è qualcosa che non va e Gisele è anche molto infastidita. Ad un certo punto si siede a terra spettando che la bagarre tra i genitori possa terminare.

Adriana Volpe, clima ancora poco sereno in famiglia?