Anna Safronick, look elegante e posa chic: sorriso contagioso – FOTO

Performance da urlo per Anna Safronick, elegante sul terrazzo di casa per la fashion week 2020 in formato digitale: i fan approvano

La splendida attrice ucraina, Anna Safronick si è ambientata presto in Italia e ora si ritaglia un posto nella hall of fame dell’eleganza nazionale.

Prima di spulciare tra le sue ultime proposte sui social network, ricordiamo che Anna è figlia di una nota ballerina Lilia Tchapkis e del ballerino Eugenio Safronick. Ed è proprio dal loro connubio di doti caratteristiche che nasce, la oggi 39enne attrice dell’Est.

Una piacevole sorpresa fu la sua prima apparizione davanti alle telecamere, grazie a battute e recitazioni del copione all’avanguardia. Tra le pellicole cinematografiche della sua carriera rientrano sicuramente le soap opera, La Figlia di Elisa: ritorno a Rivombrosa, Il Falco e la Colomba e Le tre rose di Eva 2.

Alle note romantiche esternate sul grande schermo, Anna associa altri ruoli da protagonista nel genere “commedia“, come l’affiancamento ai più noti Ficarra e Picone ne La Matassa.

Dal punto di vista sentimentale la dolce Safronick ha girato diversi fidanzati tra cui Luca Ferrante e Giulio Berruti. L’ultimo in ordine di tempo e con il quale ha scritto pagine importanti d’amore è senz’altro Paolo Barletta ed ora condivide la sua quotidianità con un famoso dj di Roma, ex di Antonella Mosetti.

Anna Safronick, un tocco alla semplicità e alla raffinatezza