Anna tatangelo in studio a provare, top da urlo e seno in vista – FOTO

Anna Tatangelo è sempre più esplosiva: la cantante ama postare foto e stories da infarto mettendo le sue splendide curve in primo piano.

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. La nativa di Sora è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta 1,6 milioni di follower. La classe 1987 raggiunse la popolarità nel 2002, vincendo nella sezione ‘Giovani’ del Festival di Sanremo con ‘Doppiamente fragili’. Nella sua straordinaria carriera, Anna ha raccolto un Venice Music Award e un Wind Music Award. La Tatangelo è stata sentimentalmente legata a Gigi D’Alessio per tantissimi anni (dal 2005 al 2020): la loro rottura, lo scorso marzo, ha letteralmente sconvolto i fan. La cantante ha deciso di rompere con il passato trasformando il suo look, diventando bionda, e provando nuovi generi musicali. Come se non bastasse, la 33enne è attivissima sui social e ama postare contenuti bollenti e piccanti. Anna, poco fa, ha postato una serie di stories da infarto con il suo splendido seno in primo piano.

Anna Tatangelo, le stories da urlo: che seno!