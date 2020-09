Arisa allo specchio, bella e ribelle ed un messaggio importante – FOTO

Arisa e il suo nuovo taglio di capelli. Caschetto e labbra a cuore in una foto allo specchio in cui si mostra sexy al risveglio

Un continuo cambiamento e una continua scoperta. Potremmo definirla così Arisa che in questi anni ci ha sbalordito ogni volta con look e mise sempre diversi. Cangiante e mai banale, quasi fosse un camaleonte umano. Tra caschetti, capelli corti e quasi rasati, tra colori chiari e scuri, Arisa sorprende sempre tutti. E lo ha fatto ancora, con un nuovo taglio di capelli.

Caschetto castano ed occhialoni da vista. È così che si è mostrata in una delle sue ultime foto su Instagram annunciando: “Nuovo look di transizione anti rasata in virtù dell’auspicata rigogliosa crescita”. Ed è stato subito un’acclamazione da parte dei fan che hanno apprezzato moltissimo tanto che qualcuno ci ha visto anche una somiglianza con Nathalie Portman.

Ma per lei non ci sono solo apprezzamenti. Negli ultimi tempi ha fatto scalpore, infatti, una delle sue foto pubblicate in costume. Quella in cui non si vede il suo volto ma solo il suo corpo, seduto con le gambe incrociate e scattata dal basso. Accusata di essere troppo volgare perché il pube è in primo piano. Niente di tutto questo nelle intenzioni della cantante che voleva solo dire che anche con un po’ di pancia e qualche rotolino si può essere bella lo stesso.

Arisa allo specchio, caschetto nero e labbra a cuore