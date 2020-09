Già bello da bambino, oggi a 31 anni è uno schianto – FOTO

Da bambino aveva i capelli a spazzola, oggi a 31 anni è di una bellezza stravolgente. Avete capito di chi stiamo parlando? Seguiteci

Tutti lo seguono, la sua bellezza manda in tilt il web, in particolare gruppi di ragazze che impazziscono per lui. Lo abbiamo conosciuto con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, poi Daydreamer – Le ali del sogno. Stiamo parlando di Can Yaman, l’attore turco che ha conquistato i cuori delle sue fan. Curiosi di scoprire altro sul suo conto? Continuate a leggere l’articolo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Nessuno come noi”, il film con Alessandro Preziosi arriva in streaming

Can Yaman, carriera e curiosità