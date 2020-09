Beautiful, anticipazioni puntata 25 settembre: Thomas droga Hope

Beautiful, anticipazioni: Thomas e Hope hanno seri problemi con la luna di miele. Nel frattempo Flo origlia una conversazione dalla porta…

Il segreto di Flo sta per essere svelato. Origliando per caso una conversazione delle zie, la ragazza capisce che è il momento di agire. Nel frattempo Thomas e Hope sono appena partiti per la loro “luna di miele” improvvisata in città. Lui vorrebbe trascorrere la notte con la sua nuova sposa, ma la giovane Logan non si sente affatto pronta. Non ama Thomas ed ha accettato di sposarlo solo per poter diventare la madre di Douglas. Per di più, all’insaputa di Thomas, il bambino le ha rivelato che Beth è ancora viva. Hope ha pensato fosse uno scherzo, ma il dubbio le è rimasto. Riuscirà Thomas a convincerla o l’iniziativa di Flo lo batterà sul tempo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tom Hanks. Rivelazione shock: “Mio padre vide l’uccisione di mio nonno”

Beautiful, anticipazioni: Flo ha un malore

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas ha deciso di ricorrere a metodi illegali. Senza più alcuno scrupolo ha contattato Willy, il ragazzo che gli vendette la droga utilizzata per mettere Liam in ridicolo davanti ad Hope. Questa volta è proprio Hope il suo bersaglio. Al tempo in cui Thomas utilizzò la droga su Liam, il giovane Spencer finì a letto con Steffy. Thomas spera di ottenere lo stesso risultato con sua moglie.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Flo avrà un malore. Dopo aver origliato per un po’ la conversazione delle zie, la ragazza si unirà a loro, ammettendo di non provare alcuna simpatia per Thomas e di essere convinta tanto quanto loro dello sbaglio commesso da Hope. Quando poi Brooke le racconterà che una volta Thomas dette fuoco a casa di Ridge per ripicca, il suo cuore non reggerà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ricordate Cristina Yang di Grey’s Anatomy? A 49 anni non è cambiata per nulla

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter