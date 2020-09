Cagliari Lazio precedenti formazioni e dove vederla in streaming

Serie A Cagliari Lazio dove vederla, precedenti e probabili formazioni. Il match contrapporrà i rossoblu sardi ai biancocelesti.

Il match Cagliari Lazio dove vederla e tutte le info su quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo alla ‘Sardegna Arena’. Per i padroni di casa sarà il debutto tra le mura amiche mentre per gli ospiti si tratterà del debutto in campionato. Infatti i biancocelesti recupereranno la prima giornata rinviata per motivazioni legati al Covid solamente il prossimo 30 settembre, contro l’Atalanta all’Olimpico. I rossoblu hanno iniziato con un pareggio che sa di delusione raccolto sul campo del Sassuolo, con un 1-1 maturato con un gol all’ultimo respiro trovato dai neroverdi emiliani.

Il Cagliari e la Lazio si sono affrontate per 34 volte in Serie A, con un bilancio che sa di equilibrio. Sono 10 le affermazioni dei sardi, 11 i pareggi e 13 i successi laziali. Che a loro volta vantano nei confronti degli isolani una striscia consecutiva di 12 gare senza sconfitte. L’ultima affermazione del Cagliari è datata 2013, con un 1-0 targato Daniele Dessena. In terra sarda invece il recente passato riferisce di 4 vittorie ospiti e due pareggi.

Cagliari Lazio dove vederla: canali ed orario del match

L’incontro è in calendario per sabato 26 settembre 2020 alle ore 18:00, con la ‘Sardegna Arena’ che aprirà i battenti per mille spettatori. Partita che verrà trasmessa in esclusiva su Sky ai seguenti canali.

Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, canali 473 e 483 del digitale terrestre)

Sky Sport (canale 252 del satellite).

app Sky Go per abbonati

Now Tv tramite acquisto di pacchetti gare Serie A

Rai Radio 1

Probabili formazioni di Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Caligara, Marin, Rog; Nandez, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

