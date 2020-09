Ospite alla fashionweek, Chiara Carcano sfoggia un look da favola: minigonna, camicetta ed un sorriso mozzafiato. È una delle più apprezzate.

Intraprendente ed audace, Chiara Carcano ha saputo attirare l’attenzione del pubblico quando, nel 2018, è diventata postina di C’è posta per te. Prima di entrare a far parte del programma di Maria De Filippi, la bella influencer aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come stagista a Grand Hotel Chiambretti, per poi ritrovarsi a condurre Unlimited Summer su Italia1 insieme a Niccolò Torielli. Una scalata nel mondo dello spettacolo che le è costata fatica ed energie, anche perché contestualmente la Carcaro ha conseguito due lauree -una triennale e una magistrale- in Economia Aziendale e Marketing e Management. Insomma, una vita vissuta davvero di corsa, con grinta ed energia. Attualmente l’influencer vive a Milano, dove, proprio in questi giorni, si sta tenendo la fashionweek. Per l’occasione ha sfoggiato un look davvero impeccabile. Clicca su “successivo” per vedere la foto!

Chiara Carcano, una bellezza che incanta