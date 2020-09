Chiara Ferragni a Roma con un cornetto in bocca-FOTO

Chiara Ferragni si trova a Roma per rilasciare un’importante intervista, intanto inizia la mattinata divorando un cornetto

La Ferragni è a Roma e alloggia nel meraviglioso Hotel de la Ville, a Rocco forte. La famosa influencer si trova nella città eterna per rilasciare un’intervista che andrà in onda il 5 ottobre su Rai 2, dopo la messa in onda in prima serata del suo documentario Unposted che racconta la sua vita. Sarà la prima volta che Unposted verrà diffuso in prima serata sulla tv digitale. Fino ad ora infatti il documentario era disponibile solo sulla piattaforma streaming Prime video. Il documentario è una immersione nella vita di Chiara e di come è diventata ciò che è oggi, e cioè l’influencer più famosa del mondo.

Chiara Ferragni dopo 10 anni di sfilate, quest’anno non partecipa alla Milan Fashion Week

Quest’anno Chiara Ferragni ha preso una decisione importante e difficile, dopo 10 anni di sfilate di moda, quest’anno per la prima volta si perderà gli eventi più importanti dell’industria della moda. Il motivo è la pandemia ancora in corso, l’influencer non vuole rischiare, vuole evitare luoghi affollati. Tuttavia ha deciso che in questi giorni indosserà alcuni look gratuitamente, dei suoi designer preferiti. Li diffonderà sul suo sito The blonde salad e sul suo profilo Instagram. La Ferragni comunque seguirà le sfilate in streaming e condividerà con i follower i suoi look preferiti di quest’anno, sempre sul suo sito web e sui social.

Recentemente Chiara Ferragni è stata intervistata anche dal direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti per il numero speciale del giornale diretto da Franceco Vezzoli. La Ferragni si racconta come madre e come spirito social. L’artista Vezzoli per l’occasione ha ritratto l’imprenditrice digitale nei panni di una moderna Madonna con il bambino in braccio, ispirato al dipinto di Giovan Battista Salvi.

