Claudia Romani condivide uno scatto da luci rosse-FOTO

La modella Claudia Romani è iscritta a un sito che si chiama OnlyFans ed è un servizio di intrattenimento che funziona tramite abbonamento. Chi condivide contenuti può quindi guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti. La Romani a dicembre dell’anno scorso si era indignata con alcuni utenti che le mandavano foto sgradevoli in risposta alle sue. La modella ha dunque ricordato le regole per l’iscrizione ai suoi contenuti, e cioè che non condivide foto nuda e non accetta foto poco eleganti in risposta.

Vita privata e carriera di Claudia Romani

Claudia Romani è nata in Italia ma si è spostata in Danimarca durante la sua adolescenza. La modella è apparsa su magazine quali GQ, Maxim, Cosmopolitan e Playboy Italia. La Romani è apparsa anche come volto di Samsung, Toyota e Ford. Ha partecipato ad alcuni reality Latino Americani, Noche de Perros, Despierta America e tv show come Esta Noche Tu Night.

Nel 2006 è stata eletta fra le 100 donne più sexy del mondo da FHM Danimarca. Ha vinto inoltre il titolo di Miss Internet e Le gambe più belle di Danimarca da Q magazine. Nel 2013 è stata votata anche come La più bella del 2012 da GQ Mexico è stata preceduta da Sofia Vergara, Alyssa Miller e Megan Fox. Ha battuto anche Adriana Lima e Naomi Campbell vincendo il titolo di Miglior corpo da bikini nel 2012, sul sito web nella categoria di supermodel.

Claudia ha fatto da portavoce per il Gran Fondo Giro d’Italia e la Gazzetta dello sport a Miami. In seguito ha fatto la portavoce anche per Gran Fond Giro d’Italia Miami, è anche stata la portavoce per il Circolo Tennis L’Aquila, dove giocava suo nonno. Nel 2013 è stata scelta anche per rappresentare la squadra di calcio dell’Aquila. Il suo compagno è Christopher John Vehovec.

