Costanza Caracciolo, abito a stelline e sorriso magnetico, dolcissima – FOTO

Costanza Caracciolo, mamma a tempo pieno, resta comunque una donna social e condivide le sue nuove passioni con i follower che la seguono

Costanza Caracciolo la conosciamo tutti per la sua partecipazione nell’estate 2008 al programma di Canale 5 Veline vincendo la finalissima del 18 settembre in tandem con la mora Federica Nargi. Le due ragazze sono state per quattro edizioni consecutive, dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012, le veline di Striscia la Notizia.

Il 18 novembre 2018 diventa mamma di Stella mentre lo scorso 25 marzo, proprio in piena emergenza Covid, nasce Isabel. Una storia d’amore con Vieri che sembra essere quasi perfetta, una famiglia bellissima che molti guardano con affetto e ammirazione e che ha tutti i connotati per essere duratura nel lungo tempo.

Dopo la seconda gravidanza Costanza in poco tempo ha ritrovato in poco tempo una fisicitĂ magnifica come testimoniano le bellissime foto condivide dalla showgirl nella sua pagina Instagram.

Costanza Caracciolo nella camera delle sue principesse