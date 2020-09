Cristiano Malgioglio in lutto, straziato dal dolore: “Ho ancora i brividi”. Il cantante ha dedicato un post a Juliette Greco, la Francia sta piangendo la sua scomparsa e non solo

Cristiano Malgioglio è uno degli uomini più amati del mondo dello spettacolo, e come potrebbe essere altrimenti? Ha fatto davvero la storia della musica, scrivendo canzoni che sono rimaste indelebili nel tempo, ma con la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip ha davvero conquistato il pubblico da casa, in particolar modo quello dei più giovani che non avevano mai avuto modo di viverlo così profondamente. Da allora è diventato, o meglio è tornato ad essere, un vero e proprio mito. Lo vediamo spesso come opinionista in televisione e ogni volta è in grado di strapparci una risata. Stavolta, però, bisogna restare seri: Cristiano sui social ha espresso il lutto per Juliette Greco, la cantante francese che ci ha lasciato nelle ultime ore.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, beccati nel parcheggio degli studi: “Vergognatevi”

Cristiano Malgioglio dedica un post all’attrice scomparsa nelle ultime ore: “Grazie per tutto quello che mi hai regalato”

“Grande e immensa come poche, ci lascia Juliette Greco” scrive Cristiano sui social. “Un mito della canzone francese. Ho ancora i brividi per il bellissimo Recital al Manzoni di Milano, al quale non potevo mancare. Grazie per tutto quello che mi hai regalato con la tua musica e la tua voce unica” scrive il cantante sui social, ricevendo tantissimi likes e commenti di solidarietà.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Cristiano sui social conta tantissimi followers, che ogni giorno lo seguono con passione e con tanto affetto. Sembra ieri quando era nella casa più spiata d’Italia e faceva sorridere tutti con i suoi sfoghi e i suoi modi di fare così tanto alternativi. Ancora oggi, quella è l’edizione che tutti ricordano con più affetto: un cast che la gente vorrebbe riguardare in televisione.