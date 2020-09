Ricordate Cristina Yang di Grey’s Anatomy? A 49 anni non è cambiata per nulla

Chi ricorda la famosa attrice Cristina Yang di Grey’s Anatomy non dimentica che al primo posto nella sua vita non c’è l’amore ma l’amicizia

Chi riesce a mettere al primo posto l’amicizia nella propria quotidianità, probabilmente va intriso di un premio al fair play della vita. Quest’ultimo è il caso eclatante di uno dei più celebri personaggi della soap opera medical americana, Grey’s Anatomy.

Accanto alle vicende tempestose e i casi di complicata risoluzione ambulatoriale, la protagonista in assoluto della serie tv, Meredith Grey ha potuto sempre contare su una vera amica per la pelle, sognata da tutte le telespettatrici.

Si tratta di Cristina Yang, che qualche istante prima di abbandonare le vicende di Seattle celebra al pubblico il fantastico rapporto d’amicizia con Meredith. “Grey’s Anatomy è tale perchè ci sono Cristina e Meredith che rappresentano il sole!”.

Parole al miele della simpaticissima Cristina, una donna volitiva, ambiziosa, un personaggio unico nel suo genere che ha dimostrato a tutti come il sentimento dell’amicizia può essere messo al primo posto e scavalcare l’amore.

In una delle puntate della soap opera di genere commedia, Cristina crede fermamente in questo sentimento, chiedendo addirittura a Meredith di “accudire” il compagno di vita, durante la sua lunga assenza.

Un gesto d’estrema confidenza e di fiducia ad occhi chiusi, come mai nessuno probabilmente avrebbe fatto. E invece Cristina no, perchè dietro la graniticità e vivacità d’animo si nasconde una persona dal cuore debole per tutti coloro che la rappresentano, soprattutto per le persone con le quali sa di potersi sempre confidare nella vita.

Cristina di Grey’s Anatomy è solo il nome d’arte, condotto coi fiocchi dalla stupenda attrice Sandra Oh, che ha ricevuto oneri e onori per la conduzione del personaggio. La sua lealtà è andata avanti con il tempo, anche quando si è svestita dei panni di Cristina Yang.

Lo show in onda sulle reti Mediaset però continua a far scalpore al giorno d’oggi e una gran bella “fetta” di merito sicuramente va a Sandra. La 49enne canadese ha conservato questa sua disinvoltura anche nella quotidianità, davanti al marito e ai figli, consapevole che il pubblico l’amerà per il resto dei suoi giorni.

